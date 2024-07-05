Неразгаданные тайны мозга: почему чтение мыслей до сих пор остаётся недостижимой целью

Почему чтение мыслей остаётся загадкой для современных учёных?

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В 1895 году учёный Юлий Эммнер представил миру машину, которая, по его мнению, могла записывать человеческие мысли и преобразовывать их в звуковые дорожки. Однако, спустя почти 150 лет, современные учёные всё ещё не разгадали тайну чтения мыслей. Портал Science Focus объясняет, почему.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Несмотря на первоначальный ажиотаж, публика вскоре забыла о чудо-машине Эммнера, поскольку она оказалась неработоспособной. Чтение мыслей значительно сложнее, чем запись звука. Человеческий мозг содержит около 100 миллиардов нейронов и бесчисленное количество других клеток, которые помогают нам помнить, чувствовать и думать.

Учёные только начинают понимать механизмы работы нашего мышления. Однако известно, что мозг влияет на наше тело. Например, полиграф (самый близкий аналог реальной машины для чтения мыслей) измеряет дыхание, потоотделение, кожную проводимость, артериальное давление и пульс.

Теория гласит, что когда человек лжёт, в его теле происходят непроизвольные физиологические изменения. Но даже полиграф не всегда точен: если подозреваемый абсолютно спокоен, устройство ничего не выявит, а если невиновный человек нервничает, данные могут показать ложь.

Медицина предлагает более эффективные способы заглянуть в голову человека. Электроэнцефалография (ЭЭГ) использует набор электродов для обнаружения электрической активности мозга, причём пациент зачастую выполняет какие-либо задачи для стимуляции сигналов. Однако это обследование не читает мысли, а лишь показывает нормальную или аномальную мозговую активность.

Другие технологии сканирования включают позитронно-эмиссионную томографию, которая использует радиоактивную форму глюкозы. Активные области мозга потребляют глюкозу в качестве энергии, и сканер может обнаружить её следы, создавая трёхмерное изображение мозга. Но даже так мысли прочитать невозможно.

Есть и другой подход. Если внешние сканеры и датчики не подходят, можно использовать мозговые имплантаты. Neuralink уже проводит испытания на людях, а компания Synchron разработала микроэлектроды, которые устанавливаются через кровеносные сосуды, проходящие вглубь мозга.

Но остаётся последняя проблема. Даже если технологии позволяют считывать активность мозга, необходимо как-то преобразовать массив данных об активных нейронах в сложные мысли. Для этого учёные из разных стран привлекают искусственный интеллект. Например, команда исследователей из Стэнфорда обучила ИИ на основе нейронных данных пациента, подключила языковую модель и смогла расшифровать информацию в речь.