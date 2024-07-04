ISRO намерена участвовать в планетарной защите, готовясь к сближению астероида Апофис в 2029 году

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх заявил о заинтересованности ISRO в участии в миссии по планетарной защите, особенно в связи с ожидаемым сближением астероида Апофис с Землёй в апреле 2029 года. Об этом пишет Indian Express.
По мнению Соманатха, работа с астероидом представляет уникальную возможность для человечества, и Индия должна участвовать в таких инициативах.
Он также отметил, что ISRO планирует исследовать Апофис, когда он приблизится на расстояние 32 тысяч километров от Земли. Это необходимо для подготовки к планетарной защите и предотвращению возможных падений астероидов на нашу планету.
Соманатх подчеркнул готовность Индии участвовать в совместных проектах по исследованию астероида с JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований), ESA (Европейское космическое агентство) и NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США).
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