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Neuralink пришлось отменить вторую операцию по вживлению чипа: компания активно ищет подопытного

Neuralink отменила вторую операцию по вживлению чипа в мозг человека

1:04
Наука

В июне компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планировала провести имплантацию нейрочипа второму пациенту.

Neuralink отменила вторую операцию по вживлению чипа в мозг человека
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Однако операция была отменена из-за медицинских проблем, возникших у пациента. В настоящее время Neuralink активно ищет другого подходящего кандидата для проведения процедуры.

Если будет найден подходящий кандидат, операция будет запланирована на следующий месяц и пройдет в Неврологическом институте Барроу, расположенном в Фениксе, штат Аризона. Официальных заявлений об отмене операции от компании Neuralink не поступало, сообщает Naked Science.

Ранее первый пациент Neuralink, 29-летний Нолан Арбо, сообщил о своем опыте использования имплантата. Арбо, который уже около восьми лет парализован ниже плеч после несчастного случая, использует возможности нейрочипа для игры в видеоигры.

Ранее сообщалось, что японцы создали самый большой в мире электрический самосвал.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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