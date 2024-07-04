Раскрыта тайна золотого пояса из древнего города Ани: находка, приносящая удачу, стала доступна миру

В музее выставили золотой пояс из древнего города Ани

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Золотой пояс, найденный 22 года назад во время раскопок в древнем городе Ани, теперь выставлен в Карсском археолого-этнографическом музее.

Фото: Kars Archaeological and Ethnographic Museum by AA

Город Ани, известный как "Город 1001 церкви" и "Город сорока ворот", был важным центром торговли, культуры и религии в средние века, особенно процветая в десятом и тринадцатом веках. Архитектурные чудеса города и его уникальное наследие были сформированы взаимодействием нескольких цивилизаций, включая сельджуков, грузин, армян и византийцев.

Археологические раскопки в Ани были начаты в конце 1800-х годов российским ученым Николаем Марром и продолжаются до сих пор под руководством различных турецких профессоров. В 2002 году в ходе раскопок, возглавляемых профессором Бейханом Карамагаралы, был обнаружен золотой пояс, который является важным артефактом.

Этот пояс состоит из трех основных компонентов: пластины ремня, пряжки и шлевок для ремня на втором текстильном изделии. Он полностью сделан из золота и украшен древней техникой сават, которая зародилась в Дагестане. Поясная пластина имеет длину 25 сантиметров и ширину 2,5 сантиметра, а на одном конце изображена человеческая голова. Пряжка ремня состоит из восьми ломтиков и демонстрирует мастерство изготовления, сообщает Arkeonews.

Интересной особенностью является наличие надписи на пряжке ремня. Там написано слово "лиза", которое означает владельца. В культуре, обнаруженной на керамике из предыдущих раскопок, слово "лиза" ассоциировалось с удачей и процветанием, что добавляет дополнительную историческую и культурную ценность этому артефакту.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили "волшебные палочки" в австралийской пещере.