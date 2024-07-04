Немецкие спутники-шпионы сломались до начала работы в космосе: антенны "отказались" разворачиваться

Германии не удалось ввести в эксплуатацию свои спутники-шпионы

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В декабре прошлого года компания SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту два новых спутника-шпиона SARah по заказу Вооруженных сил Германии.

Фото: NASA is licensed under Public Domain

После успешного запуска немецкая компания OHB, ответственная за создание этих спутников, сообщила, что аппараты вышли на заданные орбиты, что завершило формирование нового созвездия военных спутников, состоящего из трех разведывательных аппаратов, сообщает Naked Science.

Однако, спустя шесть месяцев после запуска, выяснилось, что спутники не были введены в эксплуатацию. Согласно данным немецкого издания Der Spiegel, инженеры компании OHB столкнулись с техническими проблемами, а именно — не смогли развернуть антенны спутников, что критически важно для их функционирования.

В результате, власти Германии были проинформированы о том, что два новых спутника, скорее всего, вообще не будут введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что Россию обвинили в создании помех спутниковым системам ЕС.