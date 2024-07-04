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Выбросы CO2 могут повторить древнее массовое вымирание океана: учёные предупреждают об опасности

Учёные предупредили об опасности повторения экологической катастрофы прошлого

2:28
Наука

183 миллиона лет назад, во время Тоарского океанического анаэробного события (T-OAE), масштабные вулканические извержения в районе современной Южной Африки выбросили в атмосферу и океаны около 20 500 гигатонн углекислого газа (CO2) в течение 300-500 тысяч лет.

Учёные предупредили об опасности повторения экологической катастрофы прошлого
Фото: Pexels by Jaume, PDM

Этот огромный приток CO2 привел к значительному уменьшению содержания кислорода в океане, что вызвало массовое вымирание морской фауны.

С начала промышленной революции антропогенные выбросы CO2 составили 12% от общего объема CO2, выброшенного за время T-OAE, при этом за менее чем 0,1 процента времени.

Научный анализ, проведенный учеными из Университета Джорджа Мейсона, включал сбор тридцати образцов стратифицированного известняка из региона Меркато Сан Северино в Южной Италии для оценки серьезности деоксигенации океана во время T-OAE. Образцы были проанализированы на содержание урана и изотопный состав. Изотопы, вариации элемента с разным количеством нейтронов и массами, помогают определить уровень анаэробии в океане, поскольку относительное количество изотопов урана в океане зависит от уровня кислорода, сообщает SecurityLab.

При высоком уровне кислорода уран остается растворенным, а при его снижении начинает осаждаться и накапливаться на дне океана. Благодаря моделированию, разработанному Майклом Киппом из Калифорнийского технологического института, ученые смогли определить процентное содержание кислорода в океане на момент T-OAE. Исследования показали, что уровень анаэробии во время T-OAE был в 28-38 раз выше, чем в современных океанах. Сегодня около 0,2% морского дна покрыто анаэробными осадками, тогда как 183 миллиона лет назад таких осадков было 6-8%.

Результаты исследований предупреждают, что если не сократить выбросы углерода и продолжить их увеличение, это приведет к серьезным негативным последствиям для экосистемы океанов, аналогичным тем, что происходили во время T-OAE.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили стремительное таяние ледников на Аляске.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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