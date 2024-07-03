На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300

Российский Ил-114-300 готов заменить легендарный самолёт Ан-24

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сертифицировала новый региональный самолет Ил-114-300, который предназначен для замены Ан-24 на региональных маршрутах.

Фото: commons.wikimedia.org by Atlantique air assistance is licensed under GNU Free Documentation License

Этот самолет оснащен современной авионикой и "стеклянной" кабиной, что делает его более удобным и безопасным для пилотов. В конструкции Ил-114-300 увеличена доля композитных материалов, что способствует снижению веса и повышению прочности самолета.

Новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01, разработанные Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), другой компанией, входящей в Ростех, обеспечивают высокую экономичность и надежность самолета. Представители корпорации подчеркивают, что турбовинтовые самолеты, такие как Ил-114-300, экономически выгодны для коротких рейсов и могут успешно эксплуатироваться на небольших аэродромах, включая те, которые имеют грунтовые взлетно-посадочные полосы, сообщает Хайтек.

Ростех отметил, что реактивные самолеты не подходят для таких условий эксплуатации. Турбовинтовые самолеты широко используются по всему миру, и среди наиболее известных примеров можно назвать канадский De Havilland Canada Dash 8 и самолеты семейства ATR-70/72.

Ранее сообщалось, что Россию обвинили в создании помех спутниковым системам ЕС.