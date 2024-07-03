Глобальное потепление резко сократит популяцию акул к концу века: биологи изучили потомство хищника

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Учёные обнаружили негативное влияние глобального потепления на популяцию акул

2:20
Наука

Европейские биологи пришли к выводу, что дальнейший рост температур на Земле может катастрофически снизить вероятность успешного нереста акул.

Учёные обнаружили негативное влияние глобального потепления на популяцию акул
Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Если средние температуры на Земле вырастут на четыре градуса Цельсия к концу века, вероятность успешного нереста акул снизится с 82% до 11%.

Исследования показали, что эмбрионы акул крайне уязвимы к изменениям окружающей среды. Поскольку акулы характеризуются медленными темпами жизни, выживаемость их эмбрионов является критически важным фактором для поддержания популяций.

Для своих исследований ученые наблюдали за развитием большого количества зародышей европейских кошачьих акул. Эти акулы откладывают яйца, заключенные в твердые роговые капсулы, известные как "кошельки русалки". Эмбрионы проводят от 5 до 11 месяцев внутри таких капсул, что делает их особенно чувствительными к изменениям условий окружающей среды, сообщает ТАСС.

В рамках исследования биологи изучали, как температура воды, кислотно-щелочной баланс и другие условия влияют на вероятность выживания эмбрионов, скорость их роста и первые месяцы жизни молодых акул после выхода из "кошельков русалки". На основе этих данных ученые прогнозировали, как дальнейшие изменения климата повлияют на рост и выживаемость молодых акул.

Результаты показали, что при уменьшении выбросов парниковых газов и умеренном росте температур (до 2,7 градуса Цельсия к 2100 году), вероятность успешного нереста останется близкой к текущим значениям — 81-83%. Однако при росте средних температур на 4,4 градуса Цельсия лишь 11% мальков акул будут выживать до выхода из "кошельков русалки".

Исследователи объясняют, что высокая температура и изменения уровня кислотности морской воды мешают эмбрионам поглощать желток, замедляют их рост и препятствуют формированию внутренних жабр.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили влияние дальних поездок на выбросы углерода.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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