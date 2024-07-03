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Китай строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию: 8 ГВт мощности и $11 млрд инвестиций

В Китае планируют построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию

1:24
Наука

Компания China Three Gorges Renewables Group анонсировала скорое начало строительства солнечной электростанции мощностью 8 ГВт, что делает её одной из крупнейших в мире.

В Китае планируют построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, PDM

Стоимость проекта составляет $11 млрд. Строительство начнется в сентябре этого года и планируется завершить к 2027 году. Энергетический комплекс будет обслуживать регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и будет расположен в Внутренней Монголии на севере Китая.

Для передачи электроэнергии потребителям будут использоваться линии сверхвысоковольтного напряжения. Хотя сверхпроводимость была бы полезна для улучшения эффективности передачи, в настоящее время она недоступна.

Помимо солнечной электростанции мощностью 8 ГВт, проект включает:

  • Ветряную электростанцию мощностью 4 ГВт;
  • Буферное хранилище на 5 ГВт;
  • Комплекс по сбору солнечной тепловой энергии мощностью 200 МВт;
  • Угольную электростанцию мощностью 4 ГВт.

Проектом будут совместно управлять компания China Three Gorges Renewables, обладающая долей 56%, и компания Inner Mongolia Energy Group с долей 44%. 

Ранее сообщалось, что японцы создали самый большой в мире электрический самосвал.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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