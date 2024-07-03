Китай строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию: 8 ГВт мощности и $11 млрд инвестиций

Компания China Three Gorges Renewables Group анонсировала скорое начало строительства солнечной электростанции мощностью 8 ГВт, что делает её одной из крупнейших в мире.
Стоимость проекта составляет $11 млрд. Строительство начнется в сентябре этого года и планируется завершить к 2027 году. Энергетический комплекс будет обслуживать регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и будет расположен в Внутренней Монголии на севере Китая.
Для передачи электроэнергии потребителям будут использоваться линии сверхвысоковольтного напряжения. Хотя сверхпроводимость была бы полезна для улучшения эффективности передачи, в настоящее время она недоступна.
Помимо солнечной электростанции мощностью 8 ГВт, проект включает:
Проектом будут совместно управлять компания China Three Gorges Renewables, обладающая долей 56%, и компания Inner Mongolia Energy Group с долей 44%.
Ранее сообщалось, что японцы создали самый большой в мире электрический самосвал.