Ученые выяснили, можно ли "заразиться" депрессией

JAMA: наличие одноклассника с депрессией повышает риск ее развития у школьников

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Хельсинкского университета в Финляндии выяснили, что у школьников риск развития психических расстройств, таких как депрессия, может возрасти на 9%, если в их классе есть одноклассник с таким диагнозом. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

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Группа исследователей под руководством адъюнкт-профессора психологии Кристиана Хакулинена анализировала медицинские карты более 700 тысяч детей из 860 финских школ в течение 11 лет. В исследовании рассматривались данные о состоянии здоровья детей старше 16 лет.

Оказалось, что если в классе был хотя бы один ученик с выраженными признаками депрессии, вероятность развития этого расстройства у других детей увеличивалась на 9%. Если в классе было более одного ученика с депрессией, риск постановки такого диагноза у других детей возрастал минимум на 18%.

Учёные подчеркнули, что такая корреляция сохранялась даже после учета уровня дохода и типа взаимоотношений между одноклассниками. "Заразность" депрессии со временем снижалась, но негативный эффект мог сохраняться в течение 11 лет после окончания школы.

Хакулинен уточнил, что обнаруженная связь не обязательно носит причинно-следственный характер, и механизм передачи психических расстройств в группе всё ещё недостаточно изучен. Учёный предположил, что причина повышения риска может быть связана не с "заразностью" расстройства, а с ростом осведомленности о нем и ранней диагностикой.