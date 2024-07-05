Сенсационное открытие в Египте: 100 тысяч мумий расскажут о жизни древнего города

Археологи завершили пятилетние раскопки в египетском Городе мёртвых в Асуане. За время этих исследований было обнаружено около 300 гробниц, содержащих примерно 100 тысяч мумий, захороненных в течение 1500 лет.
Работы начались в 2019 году. Учёные нашли множество захоронений, подтверждающих, что это древнее место использовалось с VI века до н.э. по IX век н.э. Эти находки предоставляют важную информацию о прошлом города, который был важным торговым центром и военным постом. Об этом сообщает The Herald.
По данным Министерства туризма и древностей Египта, в каждой гробнице содержится около 36 мумий. Эти находки помогают лучше понять численность населения и обычаи древнего города.
Археолог Патриция Пьяченцини из Миланского университета подчеркнула значимость Асуана как торгового узла. Через этот город проходили товары с юга, что делало его важным местом для торговли и культурного обмена. На начальных этапах раскопок была найдена семья из четырёх человек, похороненная более 2000 лет назад. В дальнейшем были обнаружены множество гробниц, отражающих социальную иерархию захоронений, с подношениями в виде керамических и деревянных изделий.
Лучше всего сохранившиеся мумии будут выставлены в музеях, а остальные останки будут перезахоронены. Пьяченцини подчеркнула важность уважения к умершим: «Мы раскрываем их историю, а затем возвращаем их на место и закрываем гробницу. Это было нашим принципом с самого начала».
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