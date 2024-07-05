Ученые создали ИИ для точного предсказания извержений вулканов

FES: нейросеть спрогнозировала извержение вулкана Сент-Хеленс с точностью 95%

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа геологов и физиков из Гранадского университета в Испании разработала алгоритм на основе машинного обучения для прогнозирования извержений вулкана Сент-Хеленс. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Earth Science (FES).

Фото: flickr.com by U.S. Geological Survey, PDM

Вулканологи уже много лет пытаются создать системы раннего оповещения для извержений, но до сих пор эти попытки не приносили значительных результатов. Прогнозирование вулканических взрывов ранее было возможно лишь за один-два дня до события, поскольку данные часто противоречили друг другу. То, что указывало на неизбежное извержение одного вулкана, могло быть несущественным для другого.

В своем исследовании команда сосредоточилась на вулкане Сент-Хеленс в штате Вашингтон, США. Они собрали обширные статистические данные об активности этого вулкана, включая информацию о его извержении в 1980 году, одном из самых мощных в современной истории Северной Америки.

Исследователи использовали этот массив данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ), надеясь, что он выявит закономерности, которые могли быть пропущены людьми.

Затем ученые протестировали ИИ, попросив его спрогнозировать уже произошедшие извержения Сент-Хеленс на основе имеющихся данных. Алгоритм с точностью в 95% предсказал всплески активности за три и более дней до самих инцидентов.

По мнению специалистов, их разработка может быть использована на практике в ближайшее время, так как с февраля 2024 года в районе Сент-Хеленс наблюдается увеличение сейсмической активности. За последние полгода там произошло более 350 землетрясений.