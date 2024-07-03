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Затерянный мир под Северным Ледовитым океаном: ученые обнаружили таинственные гидротермальные источники на глубине 9800 футов

В Северном Ледовитом океане обнаружен затерянный мир с гидротермальной средой

1:08
Наука

Ученые, исследовавшие подводный хребет Книповича у побережья норвежского Шпицбергена, обнаружили уникальный мир, скрытый глубоко под Северным Ледовитым океаном.

В Северном Ледовитом океане обнаружен затерянный мир с гидротермальной средой
Фото: Pexels by Jaume, PDM

Согласно данным, опубликованным в Scientific Reports, эксперты нашли поле гидротермальных источников на глубине более 9800 футов под уровнем моря. Эти теплые источники создают уникальные условия для жизни, формируя особую среду.

Они расположены в зоне вулканической активности, которая генерирует тепло и химические реакции, способствующие процветанию жизни.

Гидротермальные источники обогащают воду минеральными соединениями, которые служат основой для развития богатых экосистем. Эти очаги позволяют лучше понять, как зарождалась жизнь на нашей планете и, возможно, в других мирах.

Этой информации способствовала экспедиция MARUM-QUEST, участникам которой удалось погрузиться на глубину более трех километров к гидротермальному месторождению Йотул, расположенному на границе двух тектонических плит.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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