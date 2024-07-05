Ученые предупредили о приближении звёздного взрыва, который будет видно с Земли

AAVSO: двойная звезда в созвездии Северной Короны взорвётся в ближайшие месяцы

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители Земли скоро станут свидетелями редкого астрономического явления — звездного взрыва, который будет виден невооруженным глазом. Об этом сообщает сайт Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO).

Фото: commons.wikimedia.org by Ravilbabaev, CC BY-SA 4.0

По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы звезда T Coronae Borealis (T CrB) в созвездии Северной Короны ярко вспыхнет в ночном небе.

T CrB — это двойная звездная система, находящаяся на расстоянии 3 тысяч световых лет от Земли. Она состоит из белого карлика и красного гиганта. Эта система известна как повторяющаяся новая, что означает, что она взрывается регулярно. В отличие от сверхновых, которые прекращают существование звезды, новые взрываются периодически.

По данным наблюдений, T CrB взрывается каждые 79-80 лет. Последний раз это произошло в 1946 году.

В марте 2023 года наблюдатели из AAVSO зафиксировали так называемый предвспышечный провал яркости T CrB, который указывает на приближение нового взрыва.

Когда T CrB станет новой, она появится как чрезвычайно яркая звезда на ночном небе, и эту яркость можно будет наблюдать около недели.

Чтобы увидеть это редкое событие, нужно найти на небе созвездие Северной Короны. Оно выглядит как небольшая подкова, расположенная между созвездиями Геркулеса и Волопаса.