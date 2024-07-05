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Археологи раскрыли жуткие секреты норвежских викингов: насилие и хаос в древней Скандинавии

Норвежские викинги обладали непропорционально огромным количеством мечей

4:19
Наука

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Anthropological Archaeology, показало, что общество норвежских викингов было значительно более жестоким, чем датское. Это открытие основано на тщательном анализе скелетных травм, оружия и археологических находок, которые отражают социальную и политическую динамику этих древних скандинавских народов. Исследование предоставляет новый взгляд на различия между этими двумя обществами викингов.

Норвежские викинги обладали непропорционально огромным количеством мечей
Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

Учёные обнаружили, что у норвежских викингов было значительно больше мечей по сравнению с их датскими соседями. Мечи, являющиеся личным оружием и символами статуса, служат явным показателем распространенности межличностного насилия в Норвегии.

Большое количество этого оружия указывает на социальную среду, где насилие и угроза насилия были обычным явлением и, возможно, считались частью повседневной жизни.

В отличие от этого, датское общество викингов демонстрировало меньшее количество мечей и тенденцию к более институционализированным и регулируемым формам насилия. Официальные казни были более распространены в Дании, что свидетельствует о более централизованной и цивилизованной социальной системе, где насилие контролировалось властями и не было столь распространено на личном уровне.

Для получения этих выводов исследовательская группа использовала междисциплинарный подход, объединяя археологию, остеологию, филологию и социологию.

Они проанализировали скелетные травмы и частоту оружия в археологических находках, а также рунические надписи и монументальные сооружения для измерения социальной стратификации.

Скелетные травмы предоставили прямые доказательства физического насилия. В Норвегии было обнаружено большее количество ран и переломов, полученных в результате боевых действий, что подтверждает идею о более жестоком обществе.

В Дании же такие травмы были менее частыми, и большинство из них связано с официальными наказаниями и санкциями.

Исследование также выявило значительные различия в социальной и политической структуре двух регионов. В Дании общество было более иерархичным, а структуры власти — более сложными. Насилие в большей степени ограничивалось правовой и регулируемой системой, что отражает более развитую и стабильную социальную организацию.

В Норвегии социальная структура была менее жесткой и более хаотичной. Высокая распространенность мечей и частота межличностного насилия указывают на общество, где власть была более рассредоточенной, а личные споры часто решались силой. Эта хаотичная среда отражается в обилии личного оружия и необходимости быть вооруженным для защиты и статуса.

Исторически эти различия могут быть связаны с эволюцией обществ викингов и их взаимодействием с другими народами и культурами. Большая институционализация насилия в Дании могла быть результатом большего влияния континентальных европейских практик и более ранней интеграции в феодальные и христианские системы.

Напротив, Норвегия с её более суровыми и менее доступными ландшафтами поддерживала более архаичные и децентрализованные социальные структуры на протяжении более длительного времени.

Исследование приходит к выводу, что насилие в его различных формах может быть ценным инструментом для лучшего понимания социальных структур и динамики обществ викингов. Модели насилия отражают властные отношения и социальные институты, предлагая окно в организацию и внутренние напряжения этих древних народов.

Обилие мечей в Норвегии не только указывает на более жестокое общество, но и показывает, что статус и личная власть были тесно связаны со способностью применять насилие. Это фундаментальное различие в обращении с насилием в Норвегии и Дании подчеркивает разнообразие в мире викингов и важность конкретных местных контекстов для лучшего понимания этих сложных обществ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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