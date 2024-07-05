Ученые нашли идеальное растение для колонизации Марса

The Innovation: мох S. caninervis переносит высокую радиацию и мороз до −196°C

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук выявили наиболее подходящее растение для колонизации Марса. Им оказался мох Syntrichia caninervis, также известный как степной крученый мох. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Innovation.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Syntrichia caninervis — это распространённый вид мха, который растёт в экстремальных условиях, таких как Тибет, Антарктида и засушливые пустынно-степные регионы.

Для проверки устойчивости этого мха к холоду, учёные хранили его при температуре -80°C (в морозильной камере с ультранизкой температурой) в течение трёх и пяти лет, а также при -196°C (в резервуаре с жидким азотом) в течение 15 и 30 дней.

Во всех случаях мох смог регенерировать после размораживания, хотя процесс восстановления был медленнее по сравнению с контрольными образцами, которые были обезвожены, но не заморожены.

Syntrichia caninervis также продемонстрировал способность выживать под воздействием гамма-излучения, которое губительно для большинства растений. Более того, дозы в 500 грей, казалось, даже способствовали росту мха. Для сравнения, доза радиации в 50 грей вызывает смертельные последствия для человека.

"Наше исследование показывает, что устойчивость S. caninervis к воздействию окружающей среды превосходит стойкость некоторых микроорганизмов и тихоходок", — отметили авторы исследования.

Специалисты подчеркнули, что Syntrichia caninervis обладает значительным потенциалом для использования на Марсе.