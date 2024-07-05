Лазеры и торий: как новый метод изменит измерение времени навсегда

Группа ученых из Калифорнийского университета успешно провела эксперимент, в котором они возбудили атомное ядро с помощью лазерного излучения. Это открытие может существенно повысить точность измерения времени и гравитации.
Физики долгое время стремились создать усовершенствованный измерительный прибор, который мог бы заменить традиционные атомные часы. Ядерные часы, основанные на возбуждении атомных ядер, а не электронов, представляют собой такой прибор. Они позволят проводить более точные измерения фундаментальных констант природы и проверять их неизменность во времени.
После 15 лет упорных исследований команда из Калифорнийского университета добилась прорыва. Ученые разработали метод возбуждения ядра атома тория-229 с помощью умеренного количества лазерного излучения. Ключом к успеху стало размещение атома тория в кристаллической решетке, богатой фтором.
Инновационный подход заключается в том, что фтор создает сильную связь с электронами атома тория, требуя большого количества энергии для их возбуждения. Это позволяет лазерному излучению низкой энергии проникать непосредственно к ядру атома, вызывая его возбуждение.
Варьируя энергию фотонов и измеряя скорость возбуждения, исследователи смогли с беспрецедентной точностью определить энергию возбужденного состояния ядра.
Значимость этого открытия трудно переоценить. Традиционные атомные часы, основанные на возбуждении электронов, подвержены влиянию множества внешних факторов, что ограничивает их точность.
Нейтроны и протоны в ядре атома гораздо менее чувствительны к внешним воздействиям, что потенциально позволяет создать более точные приборы для измерения времени и гравитации.
Кроме того, современные атомные часы представляют собой громоздкие устройства размером с комнату, требующие сложных вакуумных камер и систем охлаждения. Ядерные часы на основе тория обещают быть значительно компактнее, надежнее и портативнее, что открывает новые возможности для их практического применения.
Это достижение может иметь значительные последствия для различных областей науки и техники. Более точные измерения времени и гравитации могут привести к прорывам в фундаментальной физике, космологии, геодезии и многих других областях.
Компактные и высокоточные ядерные часы также могут найти применение в навигационных системах, телекоммуникациях и других технологиях, требующих исключительной точности измерения времени.
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