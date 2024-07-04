Ученые обнаружили вторых после человека существ, оперирующих своих сородичей

CurBio: муравьи способны очищать раны и ампутировать конечности больным особям

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Швейцарские ученые из Лозаннского университета обнаружили, что на Земле существует еще один вид, помимо человека, способный проводить медицинские операции для спасения своих собратьев. Эти существа — муравьи. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Current Biology (CurBio).

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

В ходе наблюдений команда установила, что флоридские муравьи-плотники (Camponotus floridanus) способны распознавать раны на конечностях своих сородичей и лечить их путем очистки или ампутации.

Ученые подчеркнули, что это единственный известный случай систематических ампутаций среди насекомых.

Годом ранее та же группа исследователей доказала, что африканские муравьи Megaponera analis могут лечить инфекции у своих сородичей с помощью антисептического вещества, вырабатываемого в их железах.

У муравьев-плотников таких желез нет, поэтому ученые решили выяснить, как они лечат пострадавших особей. Эксперименты показали, что эти насекомые очищают раны с помощью своих жвал, а в некоторых случаях откусывают поврежденную конечность.

Благодаря такому лечению выживаемость муравьев увеличивается с менее чем 40% до 90-95% в случае ампутации и с 15% до 75% при обработке раны.

"Муравьи способны диагностировать рану, определять, инфицирована она или стерильна, и лечить ее соответствующим образом в течение длительного времени с помощью других особей. Единственная медицинская система, которая может с ними соперничать, — это человеческая", — отметили авторы исследования.

Ученые также добавили, что способность муравьев избирательно распознавать и лечить раны является врожденной, без необходимости обучения.