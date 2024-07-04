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Таяние ледников Аляски ускоряется: учёные бьют тревогу

Nature: таяние ледников Аляски ускоряется быстрее, чем считалось ранее

4:17
Наука

Недавние исследования выявили, что таяние ледников на крупном ледяном поле Аляски ускорилось и может достичь необратимой точки раньше, чем ожидалось. Ученые из Ньюкаслского университета (Великобритания) установили, что потеря льда на ледниковом поле Джуно, расположенном на границе Аляски и Британской Колумбии (Канада), значительно возросла с 2010 года.

Nature: таяние ледников Аляски ускоряется быстрее, чем считалось ранее
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Команда, включающая специалистов из университетов Великобритании, США и Европы, проанализировала данные, начиная с 1770 года, и выделила три периода изменения объема льда. Потери оставались относительно стабильными с 1770 по 1979 год в пределах 0,65-1,01 км³ в год, увеличившись до 3,08-3,72 км³ в год с 1979 по 2010 год.

В период с 2010 по 2020 год скорость таяния удвоилась до 5,91 км³ в год.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что скорость сокращения площади ледников в период 2015–2019 годов была в пять раз выше, чем в 1948–1979 годах.

Общая потеря льда на ледниковом поле Джуно с 1770 по 2020 год (315,3 ± 237,5 км³) составила чуть менее четверти начального объема льда.

Увеличение скорости таяния сопровождалось фрагментацией ледника, включая значительное увеличение разрывов, когда нижние части ледника отделялись от верхних.

Кроме того, все ледники, нанесенные на карту в 2019 году, отступили по сравнению с их положением в 1770 году, а 108 ледников полностью исчезли.

"Мы обнаружили резкое ускорение таяния ледников на ледниковом поле Джуно с начала XXI века", — говорит руководитель исследования Бетан Дэвис из Ньюкаслского университета. "Ледяные поля Аляски особенно уязвимы для ускоренного таяния, поскольку потеря льда происходит по всей поверхности, затрагивая большую площадь".

Ученые отмечают, что плоские ледяные шапки не могут отступить на более высокие высоты и найти новое равновесие. Истончение ледника на плато Джуно и его отступление на более низкие уровни вероятно предотвратит будущее восстановление ледников, толкая их к необратимой рецессии.

Аляска имеет некоторые из крупнейших в мире ледяных полей, и их таяние является основным фактором повышения уровня моря. Исследователи считают, что процессы, наблюдаемые в Джуно, вероятно, повлияют на другие ледяные поля Аляски, Канады, Гренландии и Норвегии.

Существующие прогнозы относительно ледяного поля Джуно, которые предполагают линейную потерю льда до 2040 года и ускорение после 2070 года, возможно, нуждаются в пересмотре в свете новых данных.

"Эти исследования показывают, что текущие прогнозы могут недооценивать таяние ледников в будущем", — заключает Дэвис.

Команда использовала сочетание исторических записей, архивных аэрофотоснимков XX века, спутниковых снимков и геоморфологического картирования для создания полной картины изменений за последние 250 лет.

"Объединение тысяч архивных аэрофотоснимков дало нам детальное представление о долгосрочных изменениях ледяного поля", — отметил соавтор исследования Роберт Макнабб из Университета Ольстера. "Эти архивы позволяют нам лучше понимать пороги ускорения изменений, как это видно на ледниковом поле Джуно".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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