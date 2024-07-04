Ученые назвали опасный длительный эффект от смешивания спиртного с энергетиками

Итальянские исследователи из Университета Кальяри на острове Сардиния изучили длительные эффекты употребления алкоголя в сочетании с энергетическими напитками на мозг. Их работа опубликована в журнале Neuropharmacology.
Как пояснила команда ученых, их интерес к этой теме вызван популярностью алкоголя и безалкогольных стимуляторов среди молодежи.
Энергетические напитки, смешанные с алкоголем, могут маскировать некоторые его эффекты, что приводит к увеличению потребления алкоголя. Такое повышенное употребление может вызвать серьезную интоксикацию и долгосрочные негативные последствия.
В эксперименте ученые использовали крыс, разделив их на четыре группы, которым давали алкоголь и энергетики в разных сочетаниях. Контрольная группа получала только воду.
Результаты показали, что крысы, получавшие только энергетики, были более активны, но показали худшие результаты в тесте на узнавание объектов.
Дальнейшие анализы показали, что у животных, получавших смесь алкоголя с энергетиком, наблюдалась повышенная синаптическая пластичность в возрасте 40 дней, но сниженная в возрасте 60 и 90 дней. Синаптическая пластичность является ключевым механизмом памяти и обучения.
Это свидетельствует о том, что сочетание алкоголя и стимуляторов временно улучшает определенные аспекты нейронной функции, но имеет негативные долгосрочные последствия.
По мнению исследователей, злоупотребление алкоголем и энергетическими напитками в молодом возрасте может существенно угнетать когнитивные функции человека.
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