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Мамонты не погибли из-за инбридинга: неожиданные результаты нового исследования

Опровергнута популярная теория вымирания мамонтов

1:38
Наука

Долгое время ученые полагали, что основным фактором вымирания мамонтов были генетические мутации, вызванные инбридингом (близкородственным скрещиванием). Однако новое исследование, опубликованное в журнале Cell, показало, что причины этого явления намного сложнее.

Опровергнута популярная теория вымирания мамонтов
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, CC BY-SA 2.0

Международная группа исследователей секвенировала 21 геном мамонтов, что позволило изучить историю их популяции. Изначально крупная и генетически здоровая популяция со временем оказалась изолированной и вымерла.

Мамонты, обитавшие на острове Врангеля, успешно преодолели климатические трудности конца ледникового периода (14 700 — 12 900 лет назад) и переход к потеплению. Но численность популяции резко сократилась до 10 особей и менее из-за изоляции на острове, что привело к близкородственному скрещиванию.

Тем не менее, ожидаемая гибель стада не произошла. Напротив, популяция стабилизировалась и сохраняла численность и генетическое разнообразие на протяжении 6000 лет.

Несмотря на медленное накопление мутаций, что делало мамонтов более уязвимыми к внешним факторам, они в конечном итоге вымерли.

Ученые считают, что полученные данные полезны для сохранения современных видов. Опыт мамонтов с изолированного острова показывает, что виды можно сохранить даже при малой численности, хотя приток свежей крови необходим, чтобы предотвратить развитие вредных мутаций.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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