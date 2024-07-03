NASA предупредила о риске сильных ожогов от раскалённого асфальта в столице Аризоны

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Астронавты на МКС измерили температуру дорог и тротуаров в Аризоне

1:30
Наука

Во вторник NASA опубликовала карту температур раскалённого дорожного покрытия в столице Аризоны Финиксе. Её составили учёные Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии на основе данных с борта МКС.

Астронавты на МКС измерили температуру дорог и тротуаров в Аризоне
Фото: The Conversation by Mario Tama, CC BY 4.0

19 июня находящиеся там астронавты измерили потоки инфракрасного излучения с поверхности Земли прибором ECOSTRESS (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station).

На карте хорошо видно, что асфальт везде горячее воздуха, прогревшегося в этот день до 43 °C. Средняя температура дорожного покрытия 49 °C достаточна, чтобы за считанные минуты или секунды вызвать ожоги до второй степени. Заметен охлаждающий эффект зелёных насаждений. Рекордная температура на поверхности 60 °C зафиксирована на территории международного аэропорта Финикса Скай-Харбор.

"Мы создаём эти карты, чтобы они были интуитивно понятны пользователям и помогали сделать данные более доступными для общественности и учёных. Мы рассматриваем их как важный инструмент для планирования эффективных мер по борьбе с жарой, таких как посадка деревьев, которые могут охладить самые жаркие дороги и тротуары", — объяснил климатолог Глинн Халли из Лаборатории реактивного движения NASA.

Карта температур в Финиксе
Карта температур в Финиксе
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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