ИИ стал угрозой экологии: к 2027-му он будет тратить больше энергии, чем Япония, а воды — две трети от потребления Англии

Искусственный интеллект увеличил углеродный след Google почти в 1,5 раза за пять лет

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственный интеллект увеличил углеродный след Google почти в 1,5 раза за пять лет, пишет во вторник The Guardian со ссылкой на ежегодный экологический отчёт компании.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Главная причина ухудшения ситуации — рост энергопотребления центров обработки данных из-за обслуживания нужд развития систем искусственного интеллекта.

В 2023 году выбросы парниковых газов выросли на 13% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 14,3 млн метрических тонн, а с 2019-го рост составил 48%, уточняется в отчёте интернет-гиганта.

Это снижает вероятность достижения амбициозные цели по сокращению выбросов до нуля, в которые Google вкладывает значительные средства, ввиду "неопределённости относительно будущего воздействия ИИ на окружающую среду, которое является сложным и труднопредсказуемым".

По подсчётам Международного энергетического агентства, к 2026 году общее потребление электроэнергии дата-центрами может удвоиться с уровня 2022 года до 1000 ТВт·ч, что соответствует уровню спроса всей Японии.

В свою очередь, SemiAnalysis уточнила, что к 2030 году центры обработки данных будут потреблять до 4,5% мировой выработки энергии, в том числе на нужды бурно развивающегося ИИ.

Ещё одна экологическая проблема, которую усугубляет ИИ — потребление воды в производстве микроэлектроники. По сведениям газеты, к 2027 году оно может вырасти до 6,6 млрд кубометров — почти две трети годового потребления Англии.