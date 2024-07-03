Новый кабель для быстрой и дешёвой передачи цифровой информации не будет использовать электроны и электрический ток

В Пскове создали наноматериалы для фотоники на основе опала, серебра и олова

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В Псковском государственном университете созданы не имеющие аналогов наноматериалы для фотоники на основе опала, серебра и олова, сообщил ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Фото: Wikimedia Commons by Hustvedt, CC BY-SA 3.0

Десятилетиями базе института физико-математических наук велись исследования в этой области. Важную роль в них сыграл младший научный сотрудник кафедры физики ПсковГУ Александр Цветков.

Результатом стали новые нанокомпозиты — серебро-опал и олово-опал. "В чём суть технологии? Есть матрицы, некие каркасы с большим количеством наноразмерных пустот внутри, их размеры — буквально несколько десятков нанометров. Мы выявили, что можем в эти пустоты, в данном случае — пустоты опала, помещать вещество-гость. Мы помещали серебро и олово. При определённых условиях туда проникают молекулы, собираются и получаются наночастицы металлов. Таким образом получается нанокомпозит, который состоит из нескольких слоёв — и у каждого свои свойства", — объясняет Антал.

Принципиально новый материал позволит разработать новую технологию передачи цифровой информации, которая не будет использовать электроны и электрический ток, рассчитывают учёные.

"Это может быть применено в создании лазеров, и в целом — в фотонике. Этот материал может лечь в основу создания технологии более быстрой и дешёвой передачи информации по сетям, это касается и интернета. Сейчас интернет-данные передаются по оптоволоконным кабелям, с нашим наноматериалом это может быть быстрее и менее затратно", — уверяет проректор.

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