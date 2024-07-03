Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект увеличил углеродный след Google почти в 1,5 раза за пять лет
Как Сингапур увеличил свою территорию на 25% за 40 лет
Эксперт Склянчук: квартиру могут отобрать при превышении долга за ЖКУ 500 тысяч ₽
Получившим ранение на СВО бойцам положены страховые выплаты
Риелтор Поручик предрёк снятие наценки с пользовавшегося ажиотажным спросом жилья
Врач-нейрохирург Гайсин рассказал о внутримозговой опухоли — глиобластоме
Как уберечь помидоры от палящего солнца в июле
К чему снятся кошки: такой сон сулит неприятности — но не всегда
Виктория и Дэвид Бекхэм отдохнули на яхте накануне 25-летней годовщины свадьбы
Новый кабель для быстрой и дешёвой передачи цифровой информации не будет использовать электроны и электрический ток

В Пскове создали наноматериалы для фотоники на основе опала, серебра и олова

1:51
Наука

В Псковском государственном университете созданы не имеющие аналогов наноматериалы для фотоники на основе опала, серебра и олова, сообщил ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

В Пскове создали наноматериалы для фотоники на основе опала, серебра и олова
Фото: Wikimedia Commons by Hustvedt, CC BY-SA 3.0

Десятилетиями базе института физико-математических наук велись исследования в этой области. Важную роль в них сыграл младший научный сотрудник кафедры физики ПсковГУ Александр Цветков.

Результатом стали новые нанокомпозиты — серебро-опал и олово-опал. "В чём суть технологии? Есть матрицы, некие каркасы с большим количеством наноразмерных пустот внутри, их размеры — буквально несколько десятков нанометров. Мы выявили, что можем в эти пустоты, в данном случае — пустоты опала, помещать вещество-гость. Мы помещали серебро и олово. При определённых условиях туда проникают молекулы, собираются и получаются наночастицы металлов. Таким образом получается нанокомпозит, который состоит из нескольких слоёв — и у каждого свои свойства", — объясняет Антал.

Принципиально новый материал позволит разработать новую технологию передачи цифровой информации, которая не будет использовать электроны и электрический ток, рассчитывают учёные.

"Это может быть применено в создании лазеров, и в целом — в фотонике. Этот материал может лечь в основу создания технологии более быстрой и дешёвой передачи информации по сетям, это касается и интернета. Сейчас интернет-данные передаются по оптоволоконным кабелям, с нашим наноматериалом это может быть быстрее и менее затратно", — уверяет проректор.

Ранее в Перми придумали смачивать оптоволокно в щёлочи для приклейки к нему соединителей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Президент России пригрозил Западу производством РСМД Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Последние материалы
Эмин Агаларов поблагодарил бывшую жену за поддержку в день её рождения
В Пскове создали наноматериалы для фотоники на основе опала, серебра и олова
Ксения Собчак весело провела вечер с Богомоловым
Гундарева жалела о своём участии в одном фильме из-за его чрезмерной "сладости"
Татьяна Брухунова заявила, что не собирается из-за критики нанимать стилиста
Тренер рассказала, кому не стоит заниматься со штангой
Анастасия Решетова подала в суд на Веронику Степанову из-за клеветы
Как автостраховка может помочь, если закончилось топливо
Простой способ восстановить блеск шин без лишних затрат
Названы специи, идеально подходящие для рагу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников