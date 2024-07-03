Можете сколько угодно оскорблять телефонных мошенников — у них только один способ мести

Обиженные телефонные мошенники могут заспамить СМСками, предупредил эксперт Артимович

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Телефонные мошенники продолжают одолевать россиян звонками — борьба с этой напастью пока не дала ощутимого результата. И хотя, будучи учёными чужим горьким опытом, всё меньше и меньше людей попадаются на развод, многие, начитавшись страшилок в интернете, откровенно боятся таких вызовов — мол, запишут голос или ещё как-нибудь навредят.

Фото: Freepik by wayhomestudio, CC0

Возможности телефонных мошенников куда скромнее, чем кажутся, заверил специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович.

"Вывести ваш телефон на какое-то время из рабочего состояния можно — то есть туда будут приходить постоянно звонки или СМСки сыпаться", — объяснил он Pravda.Ru.

Но это требует расходов, что в задачи мошенников не входит — им зарабатывать надо, а не тратить.

Издеваться над аферистами, посылать их подальше — абсолютно безопасно, подчеркнул эксперт. Он признался, что и сам так делал. И всё, чем смог отомстить обидевшийся мошенник — спам-рассылка СМС, которую Артимович тут же заблокировал в приложении оператора связи.

Ранее были названы популярные группы в соцсетях, где мошенники ищут своих жертв.