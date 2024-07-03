Экспериментально доказаны ампутации, которые муравьи проводят раненым сородичам

The Guardian сообщила об исследовании взаимопомощи и лечения муравьёв

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Муравьи могут проводить ампутацию травмированной конечности раненому товарищу ради спасения его жизни. Эту способность, присущую, как считалось до сих пор, только человеку, открыла международная команда учёных, пишет во вторник The Guardian.

Фото: flickr.com by Jeff Turner, CC BY 2.0

Исследователи доказали свои выкладки экспериментами, подробности которых раскрыли в Current Biology. Они надрезали правую заднюю конечность флоридским муравьям-плотникам Camponotus floridanus и выпускали их обратно в муравейник. Сородичи бедолаг бросались их вылизывать и в итоге откусывали травмированную ножку по вертелу — суставу.

Если конечность была повреждена ниже, например на голени, она подвергалась только вылизыванию, но не ампутации. При этом выживаемость у таких раненых оказалась в конечном итоге ниже — из-за инфекций.

"Муравьи способны в некоторой степени диагностировать раны и лечить их соответствующим образом, чтобы максимально повысить выживаемость пострадавших", — прокомментировал доктор Эрик Франк из Лозаннского университета.

Другая серия экспериментов показала, что среди раненых муравьёв, которых не выпустили на лечение к сородичам, смертность оказалась выше. Таким образом, налицо эффективность такой взаимопомощи.

Серьёзные травмы у муравьёв — явление распространённое, добавил Франк. "Мы видим, что у этих видов Camponotus примерно 10-11% муравьев, которые выходят на охоту или в поисках пищи, имеют травму, полученную в предыдущий день. Поэтому они по-прежнему составляют важную часть колонии", — пояснил он.

Профессор Фрэнсис Ратниекс из Университета Сассекса признался, что не удивлён результатами исследования. У пчёл, по его словам, такая взаимопомощь тоже наблюдается.