Названы популярные группы в соцсетях, где подстерегают мошенники

Популярные группы в соцсетях по личностному и финансовому росту превратились в рассадник мошенников, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он раскрыл агентству "Прайм" новую схему обмана.
Мошенники пишут личное сообщение с просьбой оценить тот или иной курс. При ответе завязывается оживлённый диалог. "Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие", — рассказывает эксперт.
"На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми", — отмечает он.
Обработка жертвы продолжается от месяца до полугода. В стремлении завоевать доверие виртуальный собеседник делится трудностями, даёт советы.
Кульминацией схемы становится рассказ о том, как некий знакомый "круто заработал" на спортивных ставках благодаря инсайдерской информации о договорных матчах.
Чтобы последовать его примеру, нужно оплатить вход в группу и первые ставки. Эти расходы окупятся с лихвой, уверяет "доброхот".
По словам Соловьёва, многие ведутся на такой развод, влезают в долги. Потеряв всё, в полицию обращаться боятся, осознавая незаконность деятельности по размещению ставок на основе инсайдерской информации.
"Будьте осторожны при общении в соцсетях, исходите из презумпции недобросовестности каждого нового визави", — заключил он.
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