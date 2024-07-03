Названы популярные группы в соцсетях, где подстерегают мошенники

Юрист Соловьёв раскрыл новую схему обмана в соцсетях

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Популярные группы в соцсетях по личностному и финансовому росту превратились в рассадник мошенников, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он раскрыл агентству "Прайм" новую схему обмана.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

Мошенники пишут личное сообщение с просьбой оценить тот или иной курс. При ответе завязывается оживлённый диалог. "Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие", — рассказывает эксперт.

"На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми", — отмечает он.

Обработка жертвы продолжается от месяца до полугода. В стремлении завоевать доверие виртуальный собеседник делится трудностями, даёт советы.

Кульминацией схемы становится рассказ о том, как некий знакомый "круто заработал" на спортивных ставках благодаря инсайдерской информации о договорных матчах.

Чтобы последовать его примеру, нужно оплатить вход в группу и первые ставки. Эти расходы окупятся с лихвой, уверяет "доброхот".

По словам Соловьёва, многие ведутся на такой развод, влезают в долги. Потеряв всё, в полицию обращаться боятся, осознавая незаконность деятельности по размещению ставок на основе инсайдерской информации.

"Будьте осторожны при общении в соцсетях, исходите из презумпции недобросовестности каждого нового визави", — заключил он.