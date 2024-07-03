Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно изменить в уходе за кожей летом
Прохор Шаляпин решил распрощаться со своей белоснежной улыбкой
Новые правила штрафования за отсутствие ОСАГО на обсуждении в ведомствах
Эксперты рассказали, стоит ли вписаться в чужой полис ради скидки на ОСАГО
Как избежать повреждений соседних автомобилей дверью
Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Атлет Нагибин разобрал новое испытание "Титанов"
Советская цензура безжалостно обошлась со знаменитой комедией с Пьером Ришаром
Дерматолог Попова выделила плюсы и минусы самостоятельного массажа лица
Летучие мыши планируют будущее подобно человеку: раскрыты удивительные когнитивные способности зверьков

Учёные обнаружили у летучих мышей схожие с человеком когнитивные способности

2:11
Наука

Исследователи из Тель-Авивского университета открыли у египетских фруктовых летучих мышей когнитивные способности, традиционно считавшиеся уникальными для человека, такие как эпизодическая память, способность к планированию и отсроченное вознаграждение.

Учёные обнаружили у летучих мышей схожие с человеком когнитивные способности
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, CC BY 2.0

Ученые использовали GPS-трекеры и высококачественные камеры для наблюдения за поведением летучих мышей в зоологическом саду Тель-Авивского университета. Это позволило зафиксировать маршруты полетов и посещаемые деревья на протяжении нескольких месяцев, обеспечивая уникальную возможность наблюдения за естественным поведением животных вне лаборатории.

Основной целью исследования было выяснить, могут ли летучие мыши использовать эпизодическую память для анализа личного опыта из прошлого, а также способны ли они к "мысленным путешествиям" во времени для планирования будущих действий и отказа от немедленного удовлетворения в пользу долгосрочной выгоды, сообщает Current Biology.

Эксперименты показали, что после коротких периодов содержания в неволе летучие мыши способны возвращаться к тем деревьям, где они побывали недавно, и избегать тех, которые за время их отсутствия перестали приносить плоды. Такое поведение демонстрирует их способность оценивать время, прошедшее с момента последнего посещения, и использовать эту информацию для оптимизации поиска пищи.

Кроме того, исследование обнаружило, что летучие мыши способны направляться к конкретным деревьям, иногда тратя на это значительное время, что свидетельствует о предварительном планировании маршрута. При этом они игнорируют другие близлежащие плодовые деревья, что указывает на их способность к отсроченному вознаграждению в ожидании большей выгоды.

Эти открытия подчеркивают не только сложность когнитивных процессов у летучих мышей, но и указывают на меньший, чем предполагалось ранее, когнитивный разрыв между человеком и другими видами.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили странные формы в ионосфере Земли.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками
Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками
Последние материалы
Новые правила штрафования за отсутствие ОСАГО на обсуждении в ведомствах
Эксперты рассказали, стоит ли вписаться в чужой полис ради скидки на ОСАГО
Как избежать повреждений соседних автомобилей дверью
Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Советская цензура безжалостно обошлась со знаменитой комедией с Пьером Ришаром
Атлет Нагибин разобрал новое испытание "Титанов"
Дерматолог Попова выделила плюсы и минусы самостоятельного массажа лица
Разработано покрытие для оптоволокна, повышающее его прочность в 2,2 раза
Как правильно подобрать матрас
Учёные обнаружили у летучих мышей схожие с человеком когнитивные способности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников