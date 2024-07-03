Летучие мыши планируют будущее подобно человеку: раскрыты удивительные когнитивные способности зверьков

Учёные обнаружили у летучих мышей схожие с человеком когнитивные способности

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Тель-Авивского университета открыли у египетских фруктовых летучих мышей когнитивные способности, традиционно считавшиеся уникальными для человека, такие как эпизодическая память, способность к планированию и отсроченное вознаграждение.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, CC BY 2.0

Ученые использовали GPS-трекеры и высококачественные камеры для наблюдения за поведением летучих мышей в зоологическом саду Тель-Авивского университета. Это позволило зафиксировать маршруты полетов и посещаемые деревья на протяжении нескольких месяцев, обеспечивая уникальную возможность наблюдения за естественным поведением животных вне лаборатории.

Основной целью исследования было выяснить, могут ли летучие мыши использовать эпизодическую память для анализа личного опыта из прошлого, а также способны ли они к "мысленным путешествиям" во времени для планирования будущих действий и отказа от немедленного удовлетворения в пользу долгосрочной выгоды, сообщает Current Biology.

Эксперименты показали, что после коротких периодов содержания в неволе летучие мыши способны возвращаться к тем деревьям, где они побывали недавно, и избегать тех, которые за время их отсутствия перестали приносить плоды. Такое поведение демонстрирует их способность оценивать время, прошедшее с момента последнего посещения, и использовать эту информацию для оптимизации поиска пищи.

Кроме того, исследование обнаружило, что летучие мыши способны направляться к конкретным деревьям, иногда тратя на это значительное время, что свидетельствует о предварительном планировании маршрута. При этом они игнорируют другие близлежащие плодовые деревья, что указывает на их способность к отсроченному вознаграждению в ожидании большей выгоды.

Эти открытия подчеркивают не только сложность когнитивных процессов у летучих мышей, но и указывают на меньший, чем предполагалось ранее, когнитивный разрыв между человеком и другими видами.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили странные формы в ионосфере Земли.