Древнейшие "волшебные палочки" найдены в Австралии: пещера Клоггс раскрыла правду о ритуалах предков

Учёные обнаружили "волшебные палочки" в австралийской пещере

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Две древние палочки, найденные в пещере Клоггс на юго-востоке Австралии, демонстрируют уникальные следы обработки, свидетельствующие о древних ритуалах колдовства, связанных с культурой аборигенов.

Фото: commons.wikimedia.org by MalcolmLidbury (aka Pinkpasty), CC BY-SA 3.0

Эти палочки, датированные примерно 11 000-12 000 лет назад, являются доказательством возможно самой долгосрочной культурной практики, передаваемой из поколения в поколение, известной в истории человечества.

Палочки были обнаружены в рамках археологических раскопок в пещере, расположенной на вершине известнякового утеса с видом на предгорья Австралийских Альп. Пещера Клоггс, которая на протяжении тысячелетий была свидетелем человеческой деятельности, сохраняет богатое наследие культуры аборигенов народа Гунай-Курнай. Этот народ, на чьих землях находится пещера, инициировал сотрудничество с антропологами Университета Монаша для изучения своей истории, что привело к данному открытию, сообщают "Аргументы Недели".

Исследование показало, что палочки использовались для выполнения ритуалов, направленных на вред противнику. Согласно старинным этнографическим текстам, включая работы Альфреда Хоуитта, колдуны прикрепляли к палочкам объекты, такие как кусок одежды или пищи, смачивали их в жире и проводили ритуалы возле небольших огней. Эти ритуалы включали молитвы или заклинания, вызывающие ущерб или болезнь врагам.

Находка не только подчеркивает глубокие корни культурных традиций аборигенов, но и свидетельствует о непрерывной передаче знаний и практик в течение почти 500 поколений.

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