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Норвежские викинги оказались жёстче, чем их датские "коллеги": названо главное отличие древних обществ

Учёные назвали главное различие норвежских и датских викингов

2:10
Наука

Новое исследование демонстрирует заметные различия в уровне жестокости и социальной организации между норвежским и датским обществами викингов.

Учёные назвали главное различие норвежских и датских викингов
Фото: Openverse by hans s, CC BY-ND 2.0

Анализ скелетных травм, оружия и археологических свидетельств выявил, что норвежское общество викингов было более насильственным и менее структурированным, что проявляется в большем количестве мечей и частых межличностных конфликтах. Мечи в Норвегии использовались не только как оружие, но и как символы личной власти и статуса.

В то время как в Норвегии доминировало межличностное насилие, датское общество викингов проявило тенденцию к более организованным и регулируемым формам насилия, таким как официальные казни.

Методология исследования включала междисциплинарный подход, сочетая археологию, остеологию (изучение костей), филологию и социологию. Исследователи анализировали частоту и характер скелетных повреждений, оружия в археологических находках, а также изучали рунические надписи и монументальные сооружения для оценки социальной стратификации и динамики власти.

В результате было обнаружено, что социальная структура в Дании была более иерархична и организована с более сложными структурами власти, что способствовало более регулированному и ограниченному насилию. Напротив, в Норвегии общество было менее структурировано и характеризовалось более высоким уровнем личного насилия и частым использованием мечей в качестве средства разрешения конфликтов.

Исторические различия между этими двумя регионами могут быть связаны с их географическим положением и взаимодействием с другими культурами, что привело к более ранней интеграции Дании в континентальные европейские практики и феодальные системы. В отличие от этого, Норвегия с ее более суровым климатом и изолированными сообществами дольше сохраняла децентрализованные и архаичные социальные структуры.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили 2800-летние могилы детей в Норвегии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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