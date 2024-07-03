Всего 3% поездок создают 70% выбросов углерода: учёные предложили изменить подход к борьбе с глобальным потеплением

Учёные обнаружили влияние дальних поездок на выбросы углерода

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное Университетом Лидса, показало, что пассажирские поездки на дальние расстояния оказывают непропорционально большое влияние на климат.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Несмотря на то, что на долю дальних поездок приходится менее 3 % всех поездок, совершаемых жителями Великобритании, на них приходится 70 % всех выбросов углекислого газа. Ситуация еще более ярко выражена для международных поездок, которые составляют всего 0,4% поездок, но на их долю приходится 55% выбросов.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Energy, подчеркивает неэффективность текущей политики, которая в основном направлена на сокращение выбросов от местных и пригородных поездок. Вместо этого авторы исследования выступают за то, чтобы в качестве более стратегического подхода к сокращению выбросов ограничивать дальние и особенно международные поездки.

В исследовании вводится новая метрика, называемая "чувствительностью к сокращению выбросов", для оценки того, какие модификации поездок позволят добиться максимального сокращения выбросов углерода, затрагивая при этом наименьшее количество поездок. Например, перевод всех поездок на автомобиле на расстояние менее восьми миль на пешие или велосипедные прогулки сократит выбросы углерода на 9,3 %, но потребует изменения способа передвижения примерно для 55 % всех поездок. В отличие от этого, замена авиаперелетов на расстояние до 1000 миль поездками на поезде приведет к сокращению выбросов на 5,6 %, но затронет лишь 0,17 % поездок, что свидетельствует о гораздо большей чувствительности к сокращению выбросов.

Эти выводы заставляют пересмотреть существующий подход к решению проблемы воздействия поездок на окружающую среду.

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