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Аляска теряет ледники в пять раз быстрее, чем в прошлом веке: климатологи бьют тревогу

Учёные обнаружили стремительное таяние ледников на Аляске

1:58
Наука

Британские и американские климатологи выявили существенное ускорение уменьшения площади льдов на юге Аляски, отметив, что темпы сокращения ледников в текущем десятилетии увеличились примерно в пять раз по сравнению с показателями конца 1970-х годов.

Учёные обнаружили стремительное таяние ледников на Аляске
Фото: flickr.com by Drew Avery, CC BY 2.0

Исследование, проведенное специалистами из британского Университета Ньюкасла, указывает на особую уязвимость ледников этого региона перед лицом глобального потепления.

Ученые обратили внимание на то, что ледниковые поля Аляски, имеющие относительно плоскую форму, не способны адекватно реагировать на изменения климата путем отступления в горные районы, где могли бы восстановить свое температурное равновесие. Это делает их особенно подверженными ускоренному таянию.

Основываясь на данных, собранных метеорологическими станциями начиная с 1941 года, и анализе спутниковых снимков, полученных в период с 1990 по 2019 годы, исследователи сопоставили изменения в площади и объеме ледникового поля Джуно. Результаты показали, что хотя до 1979 года уменьшение площади и объема ледников происходило стабильно, после этого началось резкое ускорение процессов таяния. Специально отмечается, что объем поля Джуно в последние годы сокращается примерно в шесть раз быстрее по сравнению с предыдущими десятилетиями, сообщает ТАСС.

Такие наблюдения свидетельствуют о том, что реальное сокращение объемов и площади ледников началось значительно ранее, чем прогнозировалось ранее, что подчеркивает необходимость корректировки текущих моделей и представлений о будущем климате Арктики.

Ранее сообщалось, что Россию обвинили в создании помех спутниковым системам ЕС.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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