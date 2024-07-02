Россию обвинили в создании помех спутниковым системам ЕС: названы конкретные города

МЭС ООН обвинил Россию в создании помех спутниковым системам ЕС

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Международный союз электросвязи (МЭС) ООН выступил с заявлением, указывая на то, что Россия якобы создаёт помехи европейским спутниковым системам, используя в том числе территорию Калининградской области, граничащую с Польшей и Литвой, сообщает EADaily.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=37345@cmsPhotoGallery by Минобороны РФ, CC BY 4.0

Эти данные основаны на выводах двух разных спутниковых операторов, которые однозначно определили, что источники помех расположены в районах Москвы, Калининграда и Павловки. В результате эти помехи оказали негативное влияние на функционирование французских и шведских спутниковых сетей.

В ответ на эти действия, МЭС призвал Россию немедленно прекратить все преднамеренные действия, направленные на создание помех. Отдельно стоит отметить, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также выразили свою обеспокоенность в связи с помехами в работе навигационной системы GPS, которые осложняют авиасообщение в регионе Балтийского моря. Они считают эти действия частью враждебных действий России. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что не располагает информацией о данных инцидентах и не комментирует их.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили 2800-летние могилы детей в Норвегии.