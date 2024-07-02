Международный союз электросвязи (МЭС) ООН выступил с заявлением, указывая на то, что Россия якобы создаёт помехи европейским спутниковым системам, используя в том числе территорию Калининградской области, граничащую с Польшей и Литвой, сообщает EADaily.
Эти данные основаны на выводах двух разных спутниковых операторов, которые однозначно определили, что источники помех расположены в районах Москвы, Калининграда и Павловки. В результате эти помехи оказали негативное влияние на функционирование французских и шведских спутниковых сетей.
В ответ на эти действия, МЭС призвал Россию немедленно прекратить все преднамеренные действия, направленные на создание помех. Отдельно стоит отметить, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также выразили свою обеспокоенность в связи с помехами в работе навигационной системы GPS, которые осложняют авиасообщение в регионе Балтийского моря. Они считают эти действия частью враждебных действий России. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что не располагает информацией о данных инцидентах и не комментирует их.
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