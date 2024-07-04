Астроном раскрыла, когда Земля максимально отдалится от Солнца

Астроном Кошман: Земля максимально отдалится от Солнца 5 июля

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В пятницу, 5 июля, в 08:06 по московскому времени Земля окажется на самой дальней точке своей орбиты от Солнца, на расстоянии 52 094 000 километров. Об этом "Москве 24" сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Она объяснила, что планета движется по эллиптической орбите.

Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, CC BY-SA 4.0

"В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Однако, глазом это будет не заметно, так как изменение размера диска происходит постепенно в течение полугода", — уточнила Кошман.

Она также добавила, что это событие не окажет влияния на метеорологические и геомагнитные условия на Земле.