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Как виноград пережил вымирание динозавров 65 миллионов лет назад

Nature Plants: виноград начал распространяться после вымирания динозавров

2:08
Наука

В Панаме и Колумбии ученые обнаружили древние ископаемые свидетельства существования винограда, которые датируются 65-66 миллионами лет назад. Этот период ознаменован глобальной катастрофой, вызванной падением гигантского астероида, что привело к вымиранию динозавров и 75% мезозойской флоры.

Nature Plants: виноград начал распространяться после вымирания динозавров
Фото: Openverse by Dan Lundberg, CC BY-SA 2.0

Ассистент куратора Филдовского музея Фабиани Эррера сообщил, что это открытие демонстрирует, как виноград начал активно распространяться после исчезновения динозавров. Следы винограда в Новом Свете оказались моложе на несколько миллионов лет по сравнению с аналогичными находками в Старом Свете.

Исследователи сделали это открытие, изучая осадочные породы, найденные в отложениях палеоценовой и эоценовой эпох на территории Панамы и Колумбии. В этот период экосистемы Земли восстанавливались после падения астероида, уничтожившего динозавров.

Ученые выяснили, что несколько видов винограда и схожих растений из семейства Vitaceae колонизировали тропические регионы Нового Света. Окаменелые зёрна этих растений были найдены в породах Панамы и Колумбии. Самое древнее растение, названное Lithouva susmanii, датируется более 58 миллионами лет назад.

Эррера отметил, что семена Lithouva susmanii являются вторыми по древности после Indovitis chitaleyae, возраст которых составляет 66 миллионов лет. Эти находки имеют большое значение для изучения истории распространения винограда, так как ранее не находили столь древних следов растений Vitaceae в Центральной и Южной Америке.

Исследователи предполагают, что вымирание динозавров привело к более густым тропическим лесам, что создало благоприятные условия для распространения ползучих и вьющихся растений, таких как виноград. Они надеются, что дальнейшие раскопки подтвердят эту теорию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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