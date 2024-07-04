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Ученые узнали, как возраст влияет на чувство эмпатии человека

PAG: пожилые люди выражают больше эмоциональной эмпатии по сравнению с молодежью

1:41
Наука

Ученые из Университета Южной Австралии и Университета Флиндерса исследовали взаимосвязь между возрастом человека и его способностью к эмпатии. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Psychology and Aging (PAG).

PAG: пожилые люди выражают больше эмоциональной эмпатии по сравнению с молодежью
Фото: Freepik by Ads, CC0

Эмпатия — это умение понимать и разделять чувства других людей, являющееся основой социальных взаимодействий. Существует два типа эмпатии: когнитивная и эмоциональная. Когнитивная эмпатия позволяет человеку осознавать переживания других, тогда как эмоциональная эмпатия выражается в собственных эмоциональных реакциях на эти переживания.

Согласно теории социально-эмоциональной избирательности, пожилые люди придают большее значение эмоционально значимым целям, что может усиливать их эмоциональную эмпатию. В противоположность этой теории, теория динамической интеграции утверждает, что возрастные когнитивные нарушения могут негативно сказываться на общем эмоциональном функционировании.

Исследователи проанализировали 440 статей из четырех основных баз данных и выбрали 33 публикации, охватывающие более 108 тысяч человек в возрасте от 18 до 100 лет. Выяснилось, что пожилые люди проявляют более высокую эмоциональную эмпатию по сравнению с молодыми.

Этот вывод поддерживает теорию социально-эмоциональной избирательности, указывая на то, что пожилые люди могут сосредотачиваться на эмоционально значимых взаимодействиях, что усиливает их эмоциональную эмпатию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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