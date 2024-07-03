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Неожиданный прорыв: Китайские учёные создали робота с человеческим мозгом на чипе

Учёные из Китая создали робота с лабораторным мозгом из стволовых клеток

2:04
Наука

Китайские учёные из Tianjin University и Southern University of Science and Technology (SUSTech) достигли значительного прорыва, создав робота с уникальной системой, объединяющей биологический мозг и вычислительные возможности чипа.

Учёные из Китая создали робота с лабораторным мозгом из стволовых клеток
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Их разработка, известная как "мозг-на-чипе", включает органоиды мозга человека, выращенные из плюрипотентных стволовых клеток, интегрированные с электродным чипом нейронного интерфейса.

Эта инновационная технология позволяет роботу выполнять сложные задачи, такие как навигация в неизвестной среде, избегание препятствий и манипулирование объектами. Робот способен учиться и адаптироваться к изменениям, используя биологические сигналы и вычислительные алгоритмы.

Это делает его первой в мире интеллектуальной системой с открытым исходным кодом, эмулирующей сложные функции человеческого мозга.

"Мы разработали технологию, которая сочетает культивированный in vitro мозг с электродным чипом, способным обрабатывать сигналы от стимуляции и передавать обратную связь", — пояснил Минг Донг, вице-президент Тяньцзиньского университета.

Кроме того, исследователи добились успехов в области трансплантации органоидов мозга, используя ультразвук низкой интенсивности для улучшения интеграции этих органоидов в мозге.

Этот метод повышает дифференцировку клеток и способствует развитию функциональных связей с мозгом хозяина, что открывает новые перспективы в лечении нервных расстройств и восстановлении повреждений головного мозга.

Исследования показывают, что трансплантация органоидов головного мозга представляет собой многообещающую стратегию восстановления функций мозга, особенно при нарушениях развития и повреждениях коры мозга.

Эти достижения могут существенно повлиять на развитие робототехники и медицины, предлагая новые подходы к созданию интегрированных систем управления и терапии нейрологических заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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