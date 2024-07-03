Ученые нашли старейший культурный ритуал человечества, дошедший до наших дней

NHB: австралийские аборигены жгут магические костры более 10 тысяч лет

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная исследовательская группа из Австралии и Новой Зеландии открыла доказательства, вероятно, одного из самых древних человеческих ритуалов, сохранившихся до наших дней. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Фото: flickr.com by janina cz, CC BY-SA 2.0

Ученые провели исследование пещер на юго-востоке Австралии, которые когда-то использовались коренным народом гунаи-курнаи для проведения магических ритуалов под названием "мулла-муллунг".

Анализ показал, что эти ритуалы зародились в конце последнего ледникового периода, более 10 тысяч лет назад, и продолжают существовать как культурная традиция.

Этнографы сообщают, что во время ритуала шаман использовал колдовство для "очищения" различных предметов в огне специального очага.

Недавние археологические раскопки позволили обнаружить и описать два миниатюрных кострища в известняковых скалах, созданные 10-12 тысяч лет назад с интервалом в тысячу лет.

Исследователи отмечают, что эти находки соответствуют очагам, которые сегодня используют потомки народа гунаи-курнаи для аналогичных целей. Ученые подчеркивают, что аборигены передавали знания о традиции устно в практически неизмененной форме на протяжении примерно 500 поколений.