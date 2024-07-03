Шокирующее загрязнение: ученые нашли тяжелые металлы в ледниках Эльбруса

Во льдах Эльбруса найдены тяжелые металлы

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета и Института экологии горных территорий РАН имени А. К. Темботова провели анализ двух горных ледников и обнаружили загрязнение цинком и медью в одном из них. Результаты их работы были опубликованы в журнале Environmental Processes в рамках проекта Научного центра мирового уровня "Агротехнологии будущего".

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Ледники Центрального Кавказа играют ключевую роль в охлаждении местного климата и являются значительным источником пресной воды, от которой зависят местные речные системы, такие как Кубань и Терек. Эти ледники стремительно тают и уменьшаются в размерах, особенно из-за антропогенного воздействия, такого как туризм на Эльбрусе, который способствует повышенному загрязнению.

На Эльбрусе, в частности на ледниках Малый Азау и Гарабаши, ученые взяли пробы криоконита — темных отложений, содержащих органоминеральные частицы и черный углерод, которые усиливают таяние ледников. Анализ показал повышенные уровни металлов, включая цинк, медь, никель, свинец и железо, что может негативно сказываться на здоровье человека и экосистемах.

Почва в прилегающих районах также была исследована для оценки миграции этих элементов. Загрязнение в основном связано с человеческой деятельностью и переносом загрязнителей атмосферными потоками из других регионов. Содержание тяжелых металлов пока не представляет угрозы, но при усилении антропогенной активности риски могут возрасти.

Научный центр "Агротехнологии будущего", созданный в рамках национального проекта "Наука и университеты", включает в себя несколько ведущих учебных и научных учреждений России и занимается разработками в области научно-технологического развития страны.