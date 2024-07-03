Ученые нашли неожиданный фактор, способный ослабить разрушительные ураганы

JAMES: повышение влажности воздуха может помешать зарождению штормов в Атлантике

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Национального центра атмосферных исследований и Флоридского университета выявили новый климатический элемент, который может уменьшить интенсивность мощных ураганов в Атлантическом океане. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Advances in Modeling Earth Systems (JAMES).

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, CC BY-SA 4.0

Формирование ураганов и других тропических циклонов, известное как циклогенез, является сложным процессом, включающим многочисленные мелкомасштабные и крупномасштабные атмосферные явления. Это делает изучение и моделирование процесса образования тропических циклонов особенно сложным.

Существующие климатические модели предоставляют ограниченное представление о локальной погоде, что затрудняет анализ роли отдельных факторов, таких как влажность, в процессе циклогенеза.

Исследовательская группа провела компьютерное моделирование атлантических штормов и выяснила, что увеличение влажности приводит к формированию более слабых и медленных атмосферных волн, которые служат начальными точками для штормов в Атлантике.

Влага изменяет распределение грозовых облаков в атмосферном фронте, что мешает усилению волн. Также повышенная влажность замедляет движение воздушных масс, ослабляя формирование начальной стадии урагана к моменту его достижения восточноатлантических вод.

Хотя условия, способствующие возникновению тропических циклонов, остаются сложными, ученые надеются, что новые методы моделирования помогут улучшить прогнозы.