Конец июля принесет магнитный апокалипсис: как подготовиться к предстоящей буре

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Метеозависимым грозит недомогание: когда ждать магнитные бури в июле

1:23
Наука

Астрономы предупреждают, что к концу июля в России возможна магнитная буря. Ожидается, что она может наступить 28 июля. В июле солнечная активность предсказывается как относительно низкая, но в некоторые даты возможны небольшие возмущения магнитного поля.

Метеозависимым грозит недомогание: когда ждать магнитные бури в июле
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Так, 1–4 июля, 14–16 июля, а также 20–21 июля прогнозируются слабые магнитные возмущения.

В ночь с 1 на 2 июля ожидается геомагнитный шторм.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО Российской академии наук выпустила прогноз магнитных бурь, согласно которому в июле 2024 года не ожидается сильных магнитных бурь, однако могут быть случаи увеличения активности.

В частности, в ночь с 1 на 2 июля прогнозируется магнитосферное возмущение, которое закончится утром 2 июля. С 3 по 21 июля магнитное поле Земли будет в основном стабильным, однако 22 июля возможна слабая магнитная буря уровня G1. Люди, чувствительные к изменениям в магнитном поле, могут испытывать недомогание 1–2 и 28 июля, включая головные и суставные боли.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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