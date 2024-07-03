Конец июля принесет магнитный апокалипсис: как подготовиться к предстоящей буре

Метеозависимым грозит недомогание: когда ждать магнитные бури в июле

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы предупреждают, что к концу июля в России возможна магнитная буря. Ожидается, что она может наступить 28 июля. В июле солнечная активность предсказывается как относительно низкая, но в некоторые даты возможны небольшие возмущения магнитного поля.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Так, 1–4 июля, 14–16 июля, а также 20–21 июля прогнозируются слабые магнитные возмущения.

В ночь с 1 на 2 июля ожидается геомагнитный шторм.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО Российской академии наук выпустила прогноз магнитных бурь, согласно которому в июле 2024 года не ожидается сильных магнитных бурь, однако могут быть случаи увеличения активности.

В частности, в ночь с 1 на 2 июля прогнозируется магнитосферное возмущение, которое закончится утром 2 июля. С 3 по 21 июля магнитное поле Земли будет в основном стабильным, однако 22 июля возможна слабая магнитная буря уровня G1. Люди, чувствительные к изменениям в магнитном поле, могут испытывать недомогание 1–2 и 28 июля, включая головные и суставные боли.