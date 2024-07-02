Россия запустит десятки небольших спутников для съёмки Земли в сверхвысоком разрешении даже в условиях плохой освещённости

Роскосмос анонсировал запуск новой многоспутниковой системы мониторинга Земли

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Россия запустит десятки небольших спутников для съёмки Земли в сверхвысоком разрешении даже в условиях плохой освещённости, сообщили в Роскосмосе во вторник.

Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, CC BY 4.0

Новая группировка спутников будет состоять из малых космических аппаратов "Пиксел-ВР" совместного производства холдинга "Российские космические системы" и Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина. Она станет основой перспективной космической системы дистанционного зондирования Земли "Автограф".

Спутники размером 1×1×1,9 м и весом 600 кг (в дальнейшем его планируют уменьшить до 300 кг) будут вести детальное оптико-электронное наблюдение за Землей в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра с солнечно-синхронных орбит высотой 500-700 км.

Превосходное техническое оснащение гарантирует высокое качество съёмки даже в условиях плохой освещённости. "Это новая система перемещения фотоматриц, которая при создании кадра увеличивает время накопления при съёмке требуемых объектов, что существенно повышает возможности оптико-электронной системы спутника по обработке информации и позволяет получать чёткие изображения даже малоконтрастных объектов", — пояснил главный конструктор направления РКС Юрий Гектин.

Благодаря интеллектуальной начинке аппаратов информация о лесных пожарах, подтоплениях, поймовых разливах и т. п. явлениях будет автоматически приниматься наземными комплексами работающей с 2015 года Единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ в Европейском, Сибирском, Дальневосточном и Арктическом регионах нашей страны.

Для ускорения запуска группировки первые два спутника построят на базе унифицированной платформы "Карат-200", остальные будут принципиально новыми, сообщил главный конструктор космической системы "Автограф" Ильшат Губайдуллин.

"Впоследствии группировка будет увеличена до 14 "Пиксел-ВР" в семи плоскостях — по два спутника в каждой. Такое построение системы обеспечит максимальную эффективность площадной съёмки до 240 тыс. км2 в сутки или съёмку одного района до двух раз в сутки. В дальнейшем планируется нарастить количество спутников до 72", — добавил он.