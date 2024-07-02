Астронавты NASA встретили корову во время "лунной прогулки"

NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Астронавты Кейт Рубинс и Андре Дуглас провели тренировки в пустыне на севере Аризоны, имитирующие работу на Луне. NASA опубликовала подробный репортаж об этом в понедельник.

Фото: NASA by Josh Valcarcel, PDM

В качестве локации для симуляции было выбрано вулканическое поле Сан-Франциско, ландшафт которого очень похож на лунный. С 13 по 22 мая астронавты выходили на четыре "прогулки", в том числе ночью. Их сопровождали инженеры программы "Артемида", часть из которых разместилась в палатках на краю полигона, а часть — удалённо из макета центра управления полетами в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

Будущие покорители Луны занимались ровно тем, что им предстоит на нашем спутнике — ходили в скафандрах (и ездили на роверах) по пустыне и собирали образцы породы. Место действия, конечно, вносило свои коррективы: одну прогулку пришлось прервать из-за внезапно поднявшегося сильного ветра, во время другой участники миссии встретили корову.

К слову, их предшественники из программы "Аполлон" проводили свои тренировки там же. Но техническое оснащение за это время шагнуло далеко вперёд — шлемы астронавтов Artemis III оборудованы дисплеями дополненной реальности, которые помогают им ориентироваться, параллельно передавая информацию в центр управления полётами.

Была протестирована работа ПО, отработан регламент переговоров, чтобы не было "базара" в эфире. Предполагается, что программа посещения Луны не будет жёсткой, и на Земле в неё будут вносить коррективы по ходу, ориентируясь на поступающие от астронавтов данные.

"Важно, чтобы мы создавали программные инструменты, которые дадут диспетчерам полётов и учёным гибкость и креативность во время прогулок по Луне, одновременно помогая обеспечивать безопасность экипажа", — пояснил инженер-программист Бен Файст из отдела исследований и разведки астроматериалов NASA.

"Мой опыт в Аризоне был невероятным! Я работал с несколькими командами, исследовал экзотический ландшафт и почувствовал, каково это — быть на задании с командой", — признался астронавт Андре Дуглас.

Запуск Artemis III запланирован на сентябрь 2026 года. На Луну отправят двоих астронавтов, которых ещё предстоит выбрать, и они впервые высадятся на Южном полюсе спутника.