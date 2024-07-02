Волны рекордной жары будут терзать Россию с июля до конца лета-2024

В ближайшее время синоптики прогнозируют усиление жары по всей России.
Как и предупреждали метеорологи, начиная с 3 июня температура воздуха в городах от Пскова до Казани и от Алушты до Самары будет то падать, то снова расти до +35 градусов, а то и до +41.
Более того, июль 2024 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений на планете из-за климатического явления Эль-Ниньо — тёплого течения в океанах Земли. Из-за него температура Тихого и Атлантического океанов во внетропических зонах была максимальной за весь период наблюдения человечеством.
Сейчас Эль-Ниньо "успокаивается", но прогретые вода и воздух остаются, на них будет накладываться "обычная" летняя жара — получится эдакий кумулятивный эффект.
"Практически вся европейская территория прогнозируется в классе выше нормы, жаркий июль. Исключение составляют только Мурманская область, Карелия и Архангельская область", — сообщил глава Росгидромета Роман Вильфанд.
Он добавил: "А так весь Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский округ — везде температура (будет значительно) выше нормы".
По словам Александра Шувалова, руководителя прогностического центра "Метео", россиян ожидает самая жаркая неделя с начала лета, а потом спасительное похолодание до "всего" +25 градусов.
Дальше, по мнению синоптиков, "волны жары будут накрывать страну и уходить, потом накрывать снова".
В чатах специалистов по метеорологии иронизируют: когда зимой россиян предупреждали о лютой жаре летом, многие отмахивались "каждый год пугают", "они дождь за два дня не предскажут". Однако предсказания сбылись.
Логично, что в такой ситуации поток желающих отдохнуть на морском побережье, на берегу крупных озёр и рек только усиливается — там жара переносится легче.
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