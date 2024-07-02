Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники начали действовать под видом операторов сотовой связи
Актёр Бен Аффлек приехал к бывшей жене после разрыва отношений с Дженнифер Лопес
Во всём мире набирает популярность экзотический питомец — бинтуронг
Певица Алсу поддержала резкие высказывания адвоката Кати Гордон про разлучниц
Ребенок госпитализирован из-за задержки рейса Azur Air в Анталью
Как сохранить идеальный маникюр надолго: советы эксперта
Милош Бикович опубликовал фото с прогулки с женой и новорождённым сыном
Что нужно знать о кредитных страховках в 2024 году
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе появились на премии "Ника"
Обнаружено неожиданное влияние пересыхания Аральского моря на половые гормоны местной молодёжи

В "ЛЭТИ" изучили экологические последствия пересыхания Аральского моря

2:10
Наука

Экологическая обстановка на месте бывшего Аральского моря очень неблагоприятно отражается на развитии организма местной молодёжи, выяснили учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" совместно с коллегами из Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. Об их исследовании пишет ТАСС во вторник.

В "ЛЭТИ" изучили экологические последствия пересыхания Аральского моря
Фото: Wikimedia Commons by User:Staecker, PDM

Как известно, Аральское море пало жертвой бурной народно-хозяйственной деятельности в 1960–1980-х годах. Бесконтрольное потребление воды из питающих водоём рек привело к его почти полному высыханию. На его месте образовалась пустыня Аралкум, засоленная и отравленная пестицидами и минеральными удобрениями.

Это самым закономерным образом отражается на здоровье местных жителей — у них чаще, чем в среднем по популяции, диагностируются заболевания почек, лёгких и сердечно-сосудистой системы. В "ЛЭТИ" же решили изучить долгосрочные последствия экологической катастрофы.

В исследовании приняли участие 609 добровольцев в возрасте 18-25 лет с двух территорий вокруг бывшего моря. У них взяли анализы, собрали анамнез и обработали данные при помощи специального ПО для выявления корреляции между факторами окружающей среды и развитием молодых людей.

"Результаты показали, что окружающая среда с повышенным содержанием хлорорганических соединений, пестицидов и тяжёлых металлов изменяет эндокринный статус у растущего организма. Это выражено в отставании роста, физического развития и снижении уровня половых гормонов, особенно у лиц мужского пола, что приводит к уменьшению размеров и массы тела", — рассказал профессор кафедры биотехнических систем "ЛЭТИ" Андрей Пуговкин.

Он отметил высокую результативность использованного подхода к исследованию. Методика, по словам учёного, применима и в других экологически неблагополучных регионах без принципиальных доработок.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе появились на премии "Ника"
Как приготовить дома панировочные сухари
Как защититься от клещей во время работы в огороде
Даня Милохин ищет работу за рубежом
Важные шаги перед дорожным путешествием на автомобиле летом
Роза Сябитова начала терять слух из-за неизлечимой болезни
Кинологи рассказали, как понять собаку
Светлана Ходченкова уехала с женихом на отдых за границу
Россиянам рассказали, как можно взять ипотеку без первоначального взноса
Водители покидают отрасль: таксопарки просят отложить ОСГОП до 2028 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников