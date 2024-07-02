Обнаружено неожиданное влияние пересыхания Аральского моря на половые гормоны местной молодёжи

Экологическая обстановка на месте бывшего Аральского моря очень неблагоприятно отражается на развитии организма местной молодёжи, выяснили учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" совместно с коллегами из Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. Об их исследовании пишет ТАСС во вторник.
Как известно, Аральское море пало жертвой бурной народно-хозяйственной деятельности в 1960–1980-х годах. Бесконтрольное потребление воды из питающих водоём рек привело к его почти полному высыханию. На его месте образовалась пустыня Аралкум, засоленная и отравленная пестицидами и минеральными удобрениями.
Это самым закономерным образом отражается на здоровье местных жителей — у них чаще, чем в среднем по популяции, диагностируются заболевания почек, лёгких и сердечно-сосудистой системы. В "ЛЭТИ" же решили изучить долгосрочные последствия экологической катастрофы.
В исследовании приняли участие 609 добровольцев в возрасте 18-25 лет с двух территорий вокруг бывшего моря. У них взяли анализы, собрали анамнез и обработали данные при помощи специального ПО для выявления корреляции между факторами окружающей среды и развитием молодых людей.
"Результаты показали, что окружающая среда с повышенным содержанием хлорорганических соединений, пестицидов и тяжёлых металлов изменяет эндокринный статус у растущего организма. Это выражено в отставании роста, физического развития и снижении уровня половых гормонов, особенно у лиц мужского пола, что приводит к уменьшению размеров и массы тела", — рассказал профессор кафедры биотехнических систем "ЛЭТИ" Андрей Пуговкин.
Он отметил высокую результативность использованного подхода к исследованию. Методика, по словам учёного, применима и в других экологически неблагополучных регионах без принципиальных доработок.
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