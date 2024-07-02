Космонавт Олег Кононенко снял на видео редчайший момент на МКС

Космонавт Олег Кононенко снял на видео уникальную ситуацию на МКС: впервые в истории станции к ней одновременно пристыкованы три разных пилотируемых корабля. Ролик опубликовал ТАСС во вторник.
"Впервые к станции пристыкованы сразу три пилотируемых корабля разных типов: Starliner, Crew Dragon и "Союз", — уточнил Кононенко.
Кроме того, к МКС пришвартованы три грузовых корабля — Cygnus и два "Прогресса МС".
Возникновению уникальной ситуации способствовали проблемы с кораблём CST-100 Starliner компании Boeing. В своём первом полёте он должен был провести пристыкованным к станции восемь дней, но из-за неисправности его возвращение на Землю отложено на неопределенный срок.
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