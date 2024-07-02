Человечество научилось "взвешивать" тёмную материю в миллиардах световых лет от Земли

Испанские астрономы нашли способ более точного измерения массы тёмной материи

Испанские астрономы научились определять массу тёмной материи в крупных скоплениях галактик по размерам и интенсивности ударных волн, возникших в процессе их возникновения. О новом подходе к исследованию загадочной субстанции учёные рассказали в Nature Astronomy.

Фото: ESA by Euclid Consortium, CC BY-SA 3.0

Излучение, порождённое этими волнами, недавно было обнаружено телескопами Сузаку и VERITAS. Оно заинтересовало команду специалистов во главе с научным сотрудником Университета Валенсии Сюзанной Планелес. Логично рассудив, что чем больше масса объектов, даже если она невидимая, тем мощнее последствия их столкновений, учёные провели численное моделирование.

По расчётам астрономов, их метод позволяет определять массу тёмной материи в скоплениях галактик с примерно 30% точностью даже на относительно больших расстояниях, порядка 9,3 млрд световых лет.

В своей статье авторы исследования назвали измерение массы далёких скоплений галактик "одним из самых острых и старых вопросов астрономии". Они надеются, что в конечном итоге их подход пригодится не только для оценки массы тёмной материи в разных концах Вселенной, но и в целом — для проверки общепринятых теорий устройства мироздания.

В полной мере разработка покажет свою эффективность после запуска европейского орбитального телескопа Athena в 2035 году, а затем его потенциального "наследника" — Cosmic Web Explorer, когда исходных данных станет больше и они будут точнее.