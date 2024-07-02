Древние каменные круги скрывали 2800-летние могилы детей в Норвегии: открытие ошеломило археологов

Учёные обнаружили 2800-летние могилы детей в Норвегии

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Музея истории культуры в Осло сделали важное открытие в карьере недалеко от Фредрикстада, на юго-востоке Норвегии.

Фото: Museum of Cultural History in Oslo

Исследуя поселения каменного века в декабре 2023 года, они наткнулись на каменные образования, которые оказались погребальными кругами, датируемыми более чем 2 000 лет назад. Команда археологов обнаружила, что в кругах находились останки детей в возрасте от младенчества до шести лет, похороненных вместе с частично сгоревшими костями в керамических горшках тонкой работы, которые со временем раздробились.

На участке, расположенном рядом с поселением каменного века, обнаружены каменные круги диаметром от трех до шести футов, некоторые овальной формы, украшенные более крупными камнями. Такое расположение, наряду с обнаруженными неподалеку кострищами и кухонными ямами, позволяет предположить, что это место служило одновременно и кладбищем, и местом сбора общины. Тщательное строительство каменных кругов указывает на общество, в котором общинные ритуалы и почитание усопших имели большое значение.

Датировка останков показывает, что захоронения происходили на протяжении нескольких столетий в бронзовом и железном веках Норвегии, что ставит под сомнение предположения о погребальных обычаях и социальной структуре того времени. Эгалитарный характер могил, в которых мужчины, женщины и дети были похоронены одинаково, свидетельствует о том, что общество уделяло большое внимание сплоченности общины и общим ритуалам.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили древнеримский город под заброшенной больницей в Ренне.