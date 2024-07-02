Спасите свой телефон от экстремальной жары: названы необходимые меры предосторожности
Специалисты назвали меры предосторожности при использовании телефона в жару
1:24
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02.07.2024 06:46
Летняя жара может привести к критическому нагреву смартфона до 50–60 градусов, что может повредить аккумулятор и центральный процессор, а также привести к расслоению экрана или поломке гаджета.
Фото: freepik.com by ansiia, PDM
Чтобы избежать таких проблем, специалисты рекомендуют следующие меры предосторожности:
Не оставляйте телефон на прямом солнце, чтобы избежать повреждения аккумулятора и потери яркости экрана.
Используйте легкие чехлы или вовсе откажитесь от них в жаркую погоду, чтобы не усугублять перегрев устройства.
Закрывайте неиспользуемые приложения, чтобы снизить нагрузку на процессор и избежать перегрева, особенно при использовании ресурсоемких приложений.
Заряжайте телефон только в прохладных помещениях, чтобы избежать дополнительного нагрева аккумулятора.
Используйте только качественные аксессуары, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора и усиление перегрева.
Избегайте резких перепадов температуры и не охлаждайте телефон слишком резко, чтобы избежать повреждений корпуса и образования конденсата внутри устройства, сообщает ТАСС.
При перегреве рекомендуется выключить телефон и поместить его в тень для остывания без риска для его конструкции.
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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру