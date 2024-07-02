Спасите свой телефон от экстремальной жары: названы необходимые меры предосторожности

Специалисты назвали меры предосторожности при использовании телефона в жару

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Летняя жара может привести к критическому нагреву смартфона до 50–60 градусов, что может повредить аккумулятор и центральный процессор, а также привести к расслоению экрана или поломке гаджета.

Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Чтобы избежать таких проблем, специалисты рекомендуют следующие меры предосторожности:

Не оставляйте телефон на прямом солнце, чтобы избежать повреждения аккумулятора и потери яркости экрана.

Используйте легкие чехлы или вовсе откажитесь от них в жаркую погоду, чтобы не усугублять перегрев устройства.

Закрывайте неиспользуемые приложения, чтобы снизить нагрузку на процессор и избежать перегрева, особенно при использовании ресурсоемких приложений.

Заряжайте телефон только в прохладных помещениях, чтобы избежать дополнительного нагрева аккумулятора.

Используйте только качественные аксессуары, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора и усиление перегрева.

Избегайте резких перепадов температуры и не охлаждайте телефон слишком резко, чтобы избежать повреждений корпуса и образования конденсата внутри устройства, сообщает ТАСС.

При перегреве рекомендуется выключить телефон и поместить его в тень для остывания без риска для его конструкции.

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