Три вымерших вида грецкого ореха были обнаружены в Арктике: деревьям помогла природная мумификация

В новом исследовании были обнаружены три ранее неизвестных и давно вымерших вида грецкого ореха на острове за Полярным кругом.
Окаменелости этих видов были найдены севернее всех известных современных или вымерших видов грецкого ореха, представляя собой одни из старейших известных записей этой группы.
Исследование острова Аксель Хейберг показало, что за 45 миллионов лет его климатические условия радикально изменились: от тропических лесов на берегах Северного Ледовитого океана до замерзшей пустыни сегодня. Окаменелости леса, обнаруженные здесь, удивительно хорошо сохранились благодаря мумификации, не подвергшейся изменениям в течение миллионов лет.
Геологические данные показывают, что 45 миллионов лет назад полярные регионы на Земле были покрыты теплыми лесами, благодаря высоким уровням CO2 в атмосфере и глобальной парниковой среде. Эти условия поддерживали разнообразные экосистемы, включая секвойи, кедры, ели и грецкие орехи, сообщает Phys.org.
Исследователи отмечают, что находки на острове Аксель Хейберга представляют собой уникальную возможность изучения древнего климата и экосистем, которые были на Земле миллионы лет назад.
Ранее сообщалось, что учёные приблизились к доказательству гипотезы Римана.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.