Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как молодым водителям сэкономить на автостраховке
Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть
Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций
Прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус на Игры-2024
Где безопасно оставить автомобиль во время отпуска: экспертные рекомендации
В России может появиться криптовалютный фонд для облегчения международных расчетов
Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами
Эксперт Кузнецова рассказала, как правильно ухаживать за жирной кожей летом
Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?
Три вымерших вида грецкого ореха были обнаружены в Арктике: деревьям помогла природная мумификация

Учёные обнаружили вымершие виды грецкого ореха в Арктике

1:29
Наука

В новом исследовании были обнаружены три ранее неизвестных и давно вымерших вида грецкого ореха на острове за Полярным кругом.

Учёные обнаружили вымершие виды грецкого ореха в Арктике
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Окаменелости этих видов были найдены севернее всех известных современных или вымерших видов грецкого ореха, представляя собой одни из старейших известных записей этой группы.

Исследование острова Аксель Хейберг показало, что за 45 миллионов лет его климатические условия радикально изменились: от тропических лесов на берегах Северного Ледовитого океана до замерзшей пустыни сегодня. Окаменелости леса, обнаруженные здесь, удивительно хорошо сохранились благодаря мумификации, не подвергшейся изменениям в течение миллионов лет.

Геологические данные показывают, что 45 миллионов лет назад полярные регионы на Земле были покрыты теплыми лесами, благодаря высоким уровням CO2 в атмосфере и глобальной парниковой среде. Эти условия поддерживали разнообразные экосистемы, включая секвойи, кедры, ели и грецкие орехи, сообщает Phys.org.

Исследователи отмечают, что находки на острове Аксель Хейберга представляют собой уникальную возможность изучения древнего климата и экосистем, которые были на Земле миллионы лет назад.

Ранее сообщалось, что учёные приблизились к доказательству гипотезы Римана.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Последние материалы
Как избежать проблем с гель-лаком: советы от эксперта Ворожбит
Как по внешнему виду ботвы предсказать будущий урожай картошки
Ветеринары объяснили, почему коту нельзя подстригать усы
Корица отлично избавляет от головных болей
Концерт Кристины Орбакайте в Израиле вызвал критику зрителей
Свекольный соус: очень вкусная и простая закуска
Влияние кондиционера на расход топлива: что говорят эксперты
Роднина волнуется за российских атлетов в связи с беспорядками в Париже
Кому не стоит красить волосы в блонд: важные советы перед изменением образа
ВТБ запустил оплачиваемые стажировки для молодых специалистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников