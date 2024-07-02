Три вымерших вида грецкого ореха были обнаружены в Арктике: деревьям помогла природная мумификация

Учёные обнаружили вымершие виды грецкого ореха в Арктике

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В новом исследовании были обнаружены три ранее неизвестных и давно вымерших вида грецкого ореха на острове за Полярным кругом.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Окаменелости этих видов были найдены севернее всех известных современных или вымерших видов грецкого ореха, представляя собой одни из старейших известных записей этой группы.

Исследование острова Аксель Хейберг показало, что за 45 миллионов лет его климатические условия радикально изменились: от тропических лесов на берегах Северного Ледовитого океана до замерзшей пустыни сегодня. Окаменелости леса, обнаруженные здесь, удивительно хорошо сохранились благодаря мумификации, не подвергшейся изменениям в течение миллионов лет.

Геологические данные показывают, что 45 миллионов лет назад полярные регионы на Земле были покрыты теплыми лесами, благодаря высоким уровням CO2 в атмосфере и глобальной парниковой среде. Эти условия поддерживали разнообразные экосистемы, включая секвойи, кедры, ели и грецкие орехи, сообщает Phys.org.

Исследователи отмечают, что находки на острове Аксель Хейберга представляют собой уникальную возможность изучения древнего климата и экосистем, которые были на Земле миллионы лет назад.

Ранее сообщалось, что учёные приблизились к доказательству гипотезы Римана.